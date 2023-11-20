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06:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

В 4 районах Красноярского края запретили движение автобусов из-за гололедицы

Ограничения снимут, когда ситуация на дорогах нормализуется.

Источник: Аргументы и факты

В четырёх районах Красноярском крае запретили движение пассажирского транспорта из-за сильного гололёда и ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в КрУДор.

Движение было ограничено на дорогах Богучанского, Мотыгинского, Тасеевского и Кежемского районов края. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ограничения снимут, когда ситуация на дорогах нормализуется.

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