06:02 (мск), источник: АиФ Красноярск
В 4 районах Красноярского края запретили движение автобусов из-за гололедицы
Ограничения снимут, когда ситуация на дорогах нормализуется.
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В четырёх районах Красноярском крае запретили движение пассажирского транспорта из-за сильного гололёда и ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в КрУДор.
Движение было ограничено на дорогах Богучанского, Мотыгинского, Тасеевского и Кежемского районов края. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Ограничения снимут, когда ситуация на дорогах нормализуется.