07:38 (мск), источник: ТАСС

Расчет САУ «Гиацинт-Б» уничтожил польскую артустановку Crab на купянском направлении

Также артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Расчет “Гиацинта-Б” работает как раз по польской самоходной гаубице Crab. До нее 19 км. Результат передают разведчики. Столб белого дыма — все, что осталось от вражеской установки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные. Кроме того, при помощи артиллерийской установки «Гиацинт-С» было поражено скопление живой силы противника.

Артиллерия ВС РФ работает в тесной связке с разведчиками круглосуточно, уточнили в военном ведомстве. Разведчики живут на огневых позициях и выполняют боевые задачи.

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