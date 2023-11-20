06:03 (мск), источник: © РИА Новости

Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск “Запад” нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки», — сказал он.

Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

Накануне в Минобороны сообщили, что противник потерял на Купянском направлении более 70 военнослужащих. Еще 30 боевиков ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.

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