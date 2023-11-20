08:47 (мск), источник: ЕАН
Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге при столкновении двух автомобилей пострадала 10-летняя девочка. С травмами головы и ушибами лица ее госпитализировали.
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Как сообщает пресс-служба городской ГИБДД, авария произошла накануне, 19 ноября, около 20:00 на ул. Восточной, напротив дома № 178. Nissan Almera, ехавший в сторону ул. Декабристов, при совершении разворота на перекрестке ул. Восточная — Тверитина, не предоставил преимущество Mitsubishi ASX, которая ехала навстречу, и врезался в нее.
Травмы получила девочка-пассажир Mitsubishi. Как выяснилось, она ехала на заднем сидении без ремня безопасности. Водителя этой иномарки оштрафовали на 3000 рублей за соответствующее нарушение. Водитель Nissan также получил штраф в 500 рублей за то, что, вопреки ПДД, не уступил дорогу Mitsubishi.