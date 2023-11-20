10:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Жительница Хабаровского края лишилась денег при продаже матраца
Мошенник обманул её на 20 тысяч рублей.
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Жительница Бикинского района стала жертвой интернет-мошенника и лишилась 20 тысяч рублей при попытке продать матрац. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», женщина разместила соответствующее объявление на одной из популярных торговых онлайн-площадок, где его и заприметил злоумышленник.
По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, мошенник связался с потерпевшей под видом потенциального покупателя, но через сайт с объявлениями обговаривать детали сделки не захотел, предложив женщине продолжить беседу в мессенджере. После того как цена матраца была согласована, «покупатель» настоял на оформлении сделки через сервис доставки этой же торговой онлайн-платформы и отправил ссылку. Дальше сработала хитрость.
После перехода по полученной ссылке, потерпевшей было предложено заполнить реквизиты и ввести данные карты, что та и сделала. Далее злоумышленник убедил женщину продиктовать ему смс-код, который поступил продавцу — без него он якобы не сможет оплатить покупку. Она поверила и сообщила цифры, только вот никаких средств не получила. Через некоторое время с её карты в адрес неизвестного произошло списание. Естественно, больше мошенник на связь не выходил.
По данному факту следователи ОВД Бикинского района возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». За такое совершение такого преступления злоумышленнику, если его удастся поймать, грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего и ведут розыск лиц, причастных к обману.