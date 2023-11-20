Ваш родственник попал в ДТП: в Красноярске поймали помощника мошенников, похитившего у пенсионеров почти 1,5 миллиона рублей

Так, 7 ноября в полицию Красноярска обратились две пожилых женщины 83 и 86 лет. Они сообщили, что у них похитили 130 тысяч рублей и 295 тысяч рублей соответственно под предлогом помощи родственнику, попавшему в аварию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что помощником мошенников является ранее судимый 19-летний красноярец. Парня задержали.
Правоохранители также выяснили, что по аналогичной схеме пострадали еще три пожилые женщины, которые отдали по 300 и 370 тысяч рублей.
«По указанию неизвестных лиц, молодой человек приезжал на адреса, забирал у пенсионеров деньги и переводил их через банкоматы заказчикам. В зависимости от суммы его гонорар составлял 5−10%», — сообщает краевая полиция.
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.