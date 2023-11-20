08:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Похитили и избили: громкое дело из Уссурийска направлено в суд
Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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Прокурор Уссурийска утвердил обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя Спасского района, который обвиняется в похищении человека. Сейчас он находится под стражей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемый вместе с сообщником под вымышленным предлогом организовали встречу со знакомым, после чего силой затолкали его в машину и возили по городу, применяя физическую силу и угрозы. Момент похищения зафиксировали камеры наблюдения, установленные на фасаде жилого дома.
Уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» направлено в Уссурийский районный суд.
По предварительной информации, конфликтную ситуацию вызвал имущественный спор.