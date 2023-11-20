Главное
Палестино-израильский конфликт
08:26 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В СВО погиб сотрудник УФСИН Алексей Кулаков из Башкирии

В Башкирии простились с погибшим в СВО Алексеем Кулаковым. Об этом сообщает администрация Иглинского района.

Источник: администрация Иглинского района

Траурный митинг и прощание прошли в селе Иглино. Алексей Кулаков после окончания Уфимского техникума информатизации, экономики и права работал в ФКУ ИК-3 УФСИН Башкирии на должности помощника начальника учреждения дежурной части отдела безопасности. У бойца остались родители, жена и дети.

«Кулаков Алексей Анатольевич навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и верности своему долгу», — написали в администрации.

 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта