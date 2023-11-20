07:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Родные в панике четыре дня: в Хабаровске пропал 12-летний Тимофей Макурин
12-летнего мальчика четыре дня ищут в Хабаровске.
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В краевой столице волонтеры ищут 12-летнего Тимофея Макурина. Мальчика родные не видели уже четыре дня, с 16 ноября. В тот день в последний раз его заметили в районе улицы Юности, а затем ребенок пропал.
Волонтеры ДПСО «Лига Спас» делятся приметами Тимофея: у него зеленые глаза, короткие русые волосы, рост — 146 сантиметров.
В последний момент на нем были черные шапка, длинный пуховик и ботинки, темно-синие брюки. С собой у него был рюкзак черного цвета.
Пока данных об обстоятельствах пропажи ребенка нет. Несмотря на это, родные уже четыре дня не смыкают глаз и надеются на то, что мальчик найдется живым и невредимым.
Всех, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, просят обратиться по номерам