Главное
Палестино-израильский конфликт
07:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Родные в панике четыре дня: в Хабаровске пропал 12-летний Тимофей Макурин

12-летнего мальчика четыре дня ищут в Хабаровске.

Источник: Соцсети

В краевой столице волонтеры ищут 12-летнего Тимофея Макурина. Мальчика родные не видели уже четыре дня, с 16 ноября. В тот день в последний раз его заметили в районе улицы Юности, а затем ребенок пропал.

Волонтеры ДПСО «Лига Спас» делятся приметами Тимофея: у него зеленые глаза, короткие русые волосы, рост — 146 сантиметров.

В последний момент на нем были черные шапка, длинный пуховик и ботинки, темно-синие брюки. С собой у него был рюкзак черного цвета.

Пока данных об обстоятельствах пропажи ребенка нет. Несмотря на это, родные уже четыре дня не смыкают глаз и надеются на то, что мальчик найдется живым и невредимым.

Всех, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, просят обратиться по номерам 8 (914) 190−12−17 или 8 (914) 167−37−77.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 20 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Постпред России при ОБСЕ рассказал, куда завел «евромайдан» Европу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта