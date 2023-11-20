07:29 (мск), источник: АиФ Владивосток
Во Владивостоке у фуры отказали тормоза, автомобиль загорелся
В результате происшествия никто не пострадал.
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Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, когда грузовик, двигаясь по улице Надибаидзе, врезался в остановку, после чего загорелся. Водитель пытался избежать столкновения, маневрируя между другими автомобилями, однако не смог избежать столкновения с Toyota Corolla и автобусом. После этого грузовик вылетел на остановку и врезался в билборд, что привело к возгоранию. Водитель грузовика был доставлен на скорой помощи.
Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно приступили к тушению возгорания. Горели колеса автомобиля с правой стороны и часть обшивки рефрижератора.
В результате происшествия никто не пострадал. Погибших и пострадавших нет.