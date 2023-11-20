09:46 (мск), источник: МК.RU Челябинск
На Южном Урале легковушку смяло поездом
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 19 ноября, в районе дома 2 по улице Транзитной в Магнитогорске.
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Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде. Автомобиль ВАЗ-21102 пересекал рельсы, когда были зажжены запрещающие сигналы. Как добавили в региональном ведомстве, в машине на тот момент находилось пять человек, в том числе ребенок. Машинисту грузового поезда пришлось экстренно тормозить состав, однако локомотив все равно задел легковушку.
«По первоначальным данным, в результате ДТП в машине пострадали двое пассажиров: с травмами госпитализирована женщина, также осматривается в медицинском учреждении 6-летний мальчик», — прокомментировали в ведомстве.
По информации правоохранительных органов, ребенок ехал на заднем сидении без автокресла. При этом в Центральном МСУТ СКР сообщают, что машина заглохла на переезде, и водитель уже не смог завести двигатель. Известно, что на место ДТП выезжали сотрудники следственных органов и транспортной прокуратуры.