10:46 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске школьник потерял сознание после курения вейпа
Об инциденте рассказали в телеграм-канале Kras Mash.
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В красноярском лицее № 3 шестикласснику стало плохо после выкуренного вейпа. Школьник зашел в туалет и попросил у старшеклассников вейп. После курения мальчик стал дергаться, а после упал в обморок. Ему хотели вызвать скорую, но он вскоре очнулся. Припадок засняли старшеклассники.
В полицию никто не обращался, но сотрудники уже проводят проверку. Сотрудники органов приехали в школу для выяснения обстоятельств.