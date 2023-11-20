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10:46 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске школьник потерял сознание после курения вейпа

Об инциденте рассказали в телеграм-канале Kras Mash.

Источник: Соцсети

В красноярском лицее № 3 шестикласснику стало плохо после выкуренного вейпа. Школьник зашел в туалет и попросил у старшеклассников вейп. После курения мальчик стал дергаться, а после упал в обморок. Ему хотели вызвать скорую, но он вскоре очнулся. Припадок засняли старшеклассники.

В полицию никто не обращался, но сотрудники уже проводят проверку. Сотрудники органов приехали в школу для выяснения обстоятельств.

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