Сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона. Пройдут осадки в виде дождя и снега.
Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября — на юге, юго-востоке.
Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15−28 м/с, в северной половине с метелью е — с метелью, и гололед.
К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до −2…-12 градусов, на востоке Казахстана — повышение температуры ночью от −8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.
Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре 14−17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.
При с ильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах.
Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
Если сильный ветер застал вас на улице:
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.