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08:03 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода будет в Казахстане с 21 по 23 ноября. Жителям страны стоит подготовиться к сильному урагану, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 760 мм рт. ст. +9°

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона. Пройдут осадки в виде дождя и снега.

Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября — на юге, юго-востоке.

Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15−28 м/с, в северной половине с метелью е — с метелью, и гололед.

К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до −2…-12 градусов, на востоке Казахстана — повышение температуры ночью от −8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре 14−17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При с ильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах.

Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

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