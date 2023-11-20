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Палестино-израильский конфликт
08:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Приморье

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Прокуратура Приморского края

В селе Новоникольск Уссурийского городского округа водитель городского автобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД и прокуратуру Приморского края.

По информации отдела полиции по Уссурийску, 57-летний водитель рейсового автобуса совершал рейс по маршруту № 137 «Железнодорожный вокзал — Уссурийск — Новоникольск» и сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

Прокуратура организовала доследственную проверку. Устанавливается личность погибшего. Медосвидетельствование показало, что на момент аварии водитель был трезв.

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