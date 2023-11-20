07:59 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
При пожаре дома в Барановичах погибли мать и сын
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах при пожаре дома в огне погибли мать и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
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Трагедия произошла вечером 19 ноября. Спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома по ул. Притыцкого в райцентре.
Огонь унес жизни двух человек: сожительницы хозяина дома 1966 г.р. и ее сына 1987 г.р.
Травмирован хозяин дома 1964 г.р. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «термический ожог роговицы обоих глаз, затылочной области головы I-II степени».
Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Специалисты устанавливают причину возгорания.