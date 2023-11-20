В МЧС Приморья рассказали подробности крупного ДТП с фурой

«На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 кв. метров», — сообщили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал, очевидцы помогли водителю выбраться из кабины до приезда пожарных.
Напомним, сегодня в 12:30 поступило сообщение о возгорании грузовика, который врезался в рекламный билборд на улице Калинина. У фуры отказали тормоза, когда она спускалась по улице Надибаидзе. Под удар попали минимум шесть автомобилей, остановка, а также рекламный щит, который упал на припаркованную машину.