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10:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В МЧС Приморья рассказали подробности крупного ДТП с фурой

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ФедералПресс. Сегодня большегруз врезался в рекламный щит в районе ул. Калинина. По счастливой случайности, погибших и пострадавших нет.

«На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 кв. метров», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал, очевидцы помогли водителю выбраться из кабины до приезда пожарных.

Напомним, сегодня в 12:30 поступило сообщение о возгорании грузовика, который врезался в рекламный билборд на улице Калинина. У фуры отказали тормоза, когда она спускалась по улице Надибаидзе. Под удар попали минимум шесть автомобилей, остановка, а также рекламный щит, который упал на припаркованную машину.

Во время загрузки произошла ошибка.
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