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Главные новости 20 ноября
10:43 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Мебельный магазин обманул жителей Красноярского края на 4 млн рублей

Об инциденте рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

В управление обратились 23 пострадавших покупателя, которые заказали мебель в компании «Бархат». Дело в том, что сроки доставки предоплаченной мебели истекли, а компания перестала выходить на связь. Общий ущерб составил более 4 млн рублей.

Роспотребнадзор подал коллективный иск в суд с требованием возместить все суммы, а также и компенсировать моральный вред.

Также 8 покупателей были обмануты, но менее, чем на 100 тысяч рублей. Такие иски будут рассмотрены мировым судом.

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