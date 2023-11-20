10:43 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Мебельный магазин обманул жителей Красноярского края на 4 млн рублей
Об инциденте рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
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В управление обратились 23 пострадавших покупателя, которые заказали мебель в компании «Бархат». Дело в том, что сроки доставки предоплаченной мебели истекли, а компания перестала выходить на связь. Общий ущерб составил более 4 млн рублей.
Роспотребнадзор подал коллективный иск в суд с требованием возместить все суммы, а также и компенсировать моральный вред.
Также 8 покупателей были обмануты, но менее, чем на 100 тысяч рублей. Такие иски будут рассмотрены мировым судом.