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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани пропали двое детей

Одному мальчику 11 лет, другому — 12.

Источник: Комсомольская правда

В Казани пропали двое детей. Ориентировки мальчиков распространяют в мессенджерах и соцсетях, волонтеры ведут поиски.

12-летний Данил вышел из дома в ЖК «Беседа» (Дербышки) 19 ноября около 10:30. Он пошел в сторону остановки и пропал.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одежда: синяя толстовка, чёрные спортивные штаны, бело-коричневые кроссовки, серая шапка.

11-летний Семён также пропал 19 ноября. Его приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: изумрудно-зелёная куртка с капюшоном, чёрные штаны, синие ботинки, чёрно-жёлтая шапка с помпоном.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этих детей, просят позвонить по номеру 112 или 8 (800) 700−54−52.

Жители Казани в свою очередь недоумевают — как дети могли пропасть, учитывая большое количество камер видеонаблюдения в городе.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане найдена помятая машина пропавшего молодого рыбака.

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