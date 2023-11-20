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08:37 (мск), источник: Наш Красноярский край

В селе Сухобузимское спасатели разбирают сорванную крышу районной больницы

Кровлю сорвал штормовой ветер.

Источник: МЧС РФ

Вечером 19 ноября со здания районной больницы в райцентре Сухобузимское штормовым ветром снесло кровлю. Сейчас спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда заняты разбором завалов. Они демонтируют оставшиеся конструкции. О ситуации и дальнейших планах по восстановлению больницы высказались в краевом парламенте.

— К сожалению, вчерашний шторм нанес серьезный ущерб в Сухобузимском районе, жителей которого я представляю в Законодательном собрании: сорвал крышу со здания ЦРБ. Учитывая наступающие холода, нам необходимо в кратчайшие сроки восстановить кровлю здания больницы. Очевидно, придется подключать резервный фонд правительства края, — сообщил депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш.

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 В селе Сухобузимское спасатели разбирают сорванную крышу районной больницы
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