08:37 (мск), источник: Наш Красноярский край
В селе Сухобузимское спасатели разбирают сорванную крышу районной больницы
Кровлю сорвал штормовой ветер.
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Вечером 19 ноября со здания районной больницы в райцентре Сухобузимское штормовым ветром снесло кровлю. Сейчас спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда заняты разбором завалов. Они демонтируют оставшиеся конструкции. О ситуации и дальнейших планах по восстановлению больницы высказались в краевом парламенте.
— К сожалению, вчерашний шторм нанес серьезный ущерб в Сухобузимском районе, жителей которого я представляю в Законодательном собрании: сорвал крышу со здания ЦРБ. Учитывая наступающие холода, нам необходимо в кратчайшие сроки восстановить кровлю здания больницы. Очевидно, придется подключать резервный фонд правительства края, — сообщил депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш.