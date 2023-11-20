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Палестино-израильский конфликт
09:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Эвакуированная из сектора Газа семья прибыла в Казань

На железнодорожную станцию Восстание — Пассажирская прибыла семья эвакуированных граждан из сектора Газа.

Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

На перроне их встретила оперативная группа ведомства и психологи.

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Как стало известно «Татар-информу» семья из 10 человек, из них 7 детей, прибыла на железнодорожную станцию поездом Москва — Новокузнецк. В настоящее время они разместились у родственников в Авиастроительном районе.

Эвакуированная женщина рассказала, что ее муж погиб в секторе Газа. В Казань она вернулась вместе со своими детьми и внуками.

Ранее спецборт МЧС России доставил в страну эвакуированных людей из Каира.

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Напомним, накануне ведомство сообщало, что всего из зоны конфликта уже эвакуированы более 550 человек.

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