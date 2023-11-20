09:30 (мск), источник: ИА Татар-информ
Эвакуированная из сектора Газа семья прибыла в Казань
На железнодорожную станцию Восстание — Пассажирская прибыла семья эвакуированных граждан из сектора Газа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
На перроне их встретила оперативная группа ведомства и психологи.
Как стало известно «Татар-информу» семья из 10 человек, из них 7 детей, прибыла на железнодорожную станцию поездом Москва — Новокузнецк. В настоящее время они разместились у родственников в Авиастроительном районе.
Эвакуированная женщина рассказала, что ее муж погиб в секторе Газа. В Казань она вернулась вместе со своими детьми и внуками.
Ранее спецборт МЧС России доставил в страну эвакуированных людей из Каира.
Напомним, накануне ведомство сообщало, что всего из зоны конфликта уже эвакуированы более 550 человек.