08:58 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске разыскивают мужчину, которого избил водитель-мигрант
Следствию необходимо установить личность потерпевшего.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске следователи разыскивают мужчину, которого избил в маршрутке водитель-мигрант. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, инцидент произошёл 17 ноября в период с 14 до 15 часов. Возле остановки «Завод отопительного оборудования» на проспекте 60-летия Октября водитель из Средней Азии вступил в словесную перепалку с пассажиром. Ссора переросла в драку: маршрутчик повалил оппонента на снег и стал бить его ногами и кулаками.
Против агрессора возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Ход его расследования поставил на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Личность потерпевшего пока не установлена. Следствие просит его в срочном порядке обратиться в отдел для признания потерпевшим и допроса. Можно прийти по адресу: улица Ангарская, 11, написать во ВКонтакте или Telegram регионального СК, либо связаться с правоохранителями по телефону 8−901−518−81−99.