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Палестино-израильский конфликт
08:50 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье простились с погибшим на СВО молодым военнослужащим Барашковым

Он погиб 8 ноября.

Земляки простились с погибшим на СВО жителем Еловского округа Прикамья Константином Барашковым.

Как сообщили в окружной администрации, Константин погиб 8 ноября 2023 года. 19 ноября состоялась официальная церемония прощания с погибшим бойцом и отпевание в храме Илии Пророка села Плишкари.

Администрация округа приносит глубокие соболезнования родным и близким Константина.

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