09:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Нижегородской области
Авария произошла в Воротынском районе.
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В Воротынском округе 30-летний водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла 19 ноября в 23.10.
На трассе Москва — Уфа водитель «Хендай Солярис», двигавшийся в сторону Нижнего Новгорода, при обгоне не справился с управлением и лоб в лоб врезался в «Ладу Ларгус».
В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир иномарки доставлены в Лысковскую ЦРБ, еще двое от госпитализации отказались.
Напомним, рано утром 19 ноября вНижегородской области произошла серьезная авария, унесшая жизни трех человек.