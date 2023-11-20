Главное
Палестино-израильский конфликт
09:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Нижегородской области

Авария произошла в Воротынском районе.

В Воротынском округе 30-летний водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла 19 ноября в 23.10.

На трассе Москва — Уфа водитель «Хендай Солярис», двигавшийся в сторону Нижнего Новгорода, при обгоне не справился с управлением и лоб в лоб врезался в «Ладу Ларгус».

В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир иномарки доставлены в Лысковскую ЦРБ, еще двое от госпитализации отказались.

Напомним, рано утром 19 ноября вНижегородской области произошла серьезная авария, унесшая жизни трех человек.

 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта