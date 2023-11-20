КГБ: на территории сектора Газа остались еще шесть белорусов

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. На территории сектора Газа еще находятся белорусские граждане, которые не захотели оттуда уезжать, сообщил в эфире телеканала ОНТ сотрудник КГБ и участник миссии спасения.
«Там осталось порядка шести белорусов, которые не изъявили желания выходить с территории сектора Газа по различным причинам», — отметил сотрудник комитета.
Он пояснил, что эти граждане Беларуси в основном приняли такое решение «по личным причинам».
Напомним, в минувший четверг, 16 ноября, гуманитарный рейс с белорусскими гражданами и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Минске.
Самолет авиакомпании «Белавиа» доставил из Каира в Беларусь 41 человека (из них 22 ребенка), которые были эвакуированы из сектора Газа на египетскую территорию через пограничный переход «Рафах».
Эвакуацией белорусов из зоны боевых действий по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко занимались сотрудники КГБ. Выход на египетскую территорию для граждан организовали белорусские дипломаты в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара.
Как отметил гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец, при необходимости авиакомпания технически готова выполнить сколько надо рейсов для любого количества пассажиров — тех, кто нуждается в этой помощи. Однако эти рейсы также можно будет выполнить только через Египет.