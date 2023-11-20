09:10 (мск), источник: Время
Более 20 случаев травмирования пассажиров зарегистрировано в нижегородском метро
Все случаи произошли по неосторожности пассажиров.
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23 случая травмирования пассажиров зарегистрировано в нижегородском метро с начала 2023 года, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе МП «Нижегородское метро».
Все случаи произошли по неосторожности пассажиров. Смертельных случаев не было.
Кстати, чаще всего нижегородцы забывают в метро пакеты с личными вещами и едой, детские игрушки, банковские и транспортные карты, сотовые телефоны и сезонные вещи.
Ранее в Нижнем Новгороде оценили возможность продления метро до Мончегорской.