09:02 (мск), источник: НДН.ИНФО
В Новосибирске 77-летнюю поджигательницу военкомата отправили в СИЗО
Она будет находится там до 17 января.
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Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 77-летнюю пенсионерку Надежду Шашауро, устроившую поджог в военкомате, сообщает пресс-служба суда. Ее поместили в СИЗО до 17 января 2024 года.
На сайте суда указывается, что пенсионерка, «действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека, умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района».
Злоумышленницу задержали в этот же день. Ей предъявлены обвинения по ч.2 ст. 205 УК РФ, наказание по ней, максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы.