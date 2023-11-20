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Палестино-израильский конфликт
09:02 (мск), источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске 77-летнюю поджигательницу военкомата отправили в СИЗО

Она будет находится там до 17 января.

Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 77-летнюю пенсионерку Надежду Шашауро, устроившую поджог в военкомате, сообщает пресс-служба суда. Ее поместили в СИЗО до 17 января 2024 года.

На сайте суда указывается, что пенсионерка, «действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека, умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района».

Злоумышленницу задержали в этот же день. Ей предъявлены обвинения по ч.2 ст. 205 УК РФ, наказание по ней, максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы.

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