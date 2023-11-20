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09:18 (мск), источник: МК.RU Омск

Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Омской области

Авария произошла в Крутинском районе около 6:05 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, водитель «Датсун Он-До» врезался в дорожный знак при обгоне. Затем его отбросило на проезжую часть, где он врезался в грузовую машину «Хино Рейнджер».

ДТП произошло на автодороге Тюмень-Омск в районе 440 километра.

«В результате ДТП водителю автомобиля “Датсун” и его пассажиру, девочке 2022 г.р., понадобилась медицинская помощь», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что пьяный водитель, лишенный водительских прав, устроил аварию, в которой пострадала школьница.

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