Тело мужчины обнаружили в подвале многоквартирного дома в Слониме

Пожар в подвале многоквартирного жилого дома по ул. Красноармейской произошел вечером 19 ноября. Около 17.00 информация о ЧС поступила спасателям.
«В коридоре подвального помещения на полу обнаружено тело мужчины. Также в результате возгорания повреждена деревянная дверь подвальной ячейки, деревянный стул», — сообщили в УМЧС.
Буквально в течение часа тревожное сообщение пришло и из городского поселка Зельва Гродненской области, где горел жилой дом. В этом случае работникам МЧС удалось спасти хозяина строения. Пострадало имущество в доме.
В обоих случаях устанавливается причина пожара.