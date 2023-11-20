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09:12 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Тело мужчины обнаружили в подвале многоквартирного дома в Слониме

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины обнаружено в подвале многоквартирного дома в Слониме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Пожар в подвале многоквартирного жилого дома по ул. Красноармейской произошел вечером 19 ноября. Около 17.00 информация о ЧС поступила спасателям.

«В коридоре подвального помещения на полу обнаружено тело мужчины. Также в результате возгорания повреждена деревянная дверь подвальной ячейки, деревянный стул», — сообщили в УМЧС.

Буквально в течение часа тревожное сообщение пришло и из городского поселка Зельва Гродненской области, где горел жилой дом. В этом случае работникам МЧС удалось спасти хозяина строения. Пострадало имущество в доме.

В обоих случаях устанавливается причина пожара.

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