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09:45 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В Карагандинской области объявлен режим ЧС

В Карагандинской области жителям пострадавших от урагана домов помогут с восстановлением. Власти объявят режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Источник: Baigenews

По информации пресс-службы городского акимата, для восстановления последствий урагана, в карагандинском регионе объявят ЧС областного масштаба.

«В рамках ЧС мы сможем восстановить поврежденные кровли многоквартирных жилых домов», — сообщили в акимате.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании поручил в максимально короткие сроки разобраться с последствиями.

Напомним, что 18 и 19 ноября порывами шквального ветра (более 20 м/с) были сорваны и повреждены кровли и облицовки 61 здания. Жертв и пострадавших нет.

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