В Карагандинской области объявлен режим ЧС

По информации пресс-службы городского акимата, для восстановления последствий урагана, в карагандинском регионе объявят ЧС областного масштаба.
«В рамках ЧС мы сможем восстановить поврежденные кровли многоквартирных жилых домов», — сообщили в акимате.
Глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании поручил в максимально короткие сроки разобраться с последствиями.
Напомним, что 18 и 19 ноября порывами шквального ветра (более 20 м/с) были сорваны и повреждены кровли и облицовки 61 здания. Жертв и пострадавших нет.