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09:35 (мск), источник: dostup1.ru

В Агаповском районе под лед ушел 56-летний рыбак, его поиск ведется с 17 ноября

В Агаповском районе (Челябинская область) под лед ушел 56-летний рыбак, его поиск ведется с 17 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ПСС региона, в минувшую пятницу местный житель отправился на рыбалку на искусственный водоем, расположенный в трех километрах от села Агаповка.

Его одежда и спиннинг (спортивная снасть для ловли рыб) позже были обнаружены на берегу.

«Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС ведут поиск в Агаповском районе, где на тонком ледовом покрытии водоема предположительно погиб один из местных жителей 1967 года рождения», — говорится в комментарии.

Спасатели отмечают, что «из-за особенностей погодных условий текущей осенью ледовое покрытие на водоемах Челябинской области сохраняется угрожающе тонким».

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