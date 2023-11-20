В Агаповском районе под лед ушел 56-летний рыбак, его поиск ведется с 17 ноября

По информации ПСС региона, в минувшую пятницу местный житель отправился на рыбалку на искусственный водоем, расположенный в трех километрах от села Агаповка.
Его одежда и спиннинг (спортивная снасть для ловли рыб) позже были обнаружены на берегу.
«Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС ведут поиск в Агаповском районе, где на тонком ледовом покрытии водоема предположительно погиб один из местных жителей 1967 года рождения», — говорится в комментарии.
Спасатели отмечают, что «из-за особенностей погодных условий текущей осенью ледовое покрытие на водоемах Челябинской области сохраняется угрожающе тонким».