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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Семью из шести человек эвакуировали из Сектора Газа в Петербург

Эвакуированный из Сектора Газа в Петербург мужчина поблагодарил сотрудников МЧС за спасение.

Источник: ГУ МЧС России по СПб

В Петербурге встретили еще одну группу россиян, прибывших из Сектора Газа. Людей эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта. На Московском вокзале их встретили родные, близкие, а также спасатели. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

— Очень сложно было ехать, особенно от дома до границы. Мы очень устали. Мы прошли пешком семь километров, потому что машинам было запрещено ездить. На границе нас встретили сотрудники МЧС, и дальше было намного проще.

рассказал Ал-Валид Халид Мухаммад

Мужчина поблагодарил Владимира Путина и сотрудников МЧС за помощь и за то, что их «вытащили из того кошмара». О себе Мухаммад рассказал, что учился в Петербурге на врача-офтальмолога.

Семья из шести человек отправилась к своим родственникам, где и планирует жить.

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