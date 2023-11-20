11:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Семью из шести человек эвакуировали из Сектора Газа в Петербург
Эвакуированный из Сектора Газа в Петербург мужчина поблагодарил сотрудников МЧС за спасение.
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В Петербурге встретили еще одну группу россиян, прибывших из Сектора Газа. Людей эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта. На Московском вокзале их встретили родные, близкие, а также спасатели. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.
— Очень сложно было ехать, особенно от дома до границы. Мы очень устали. Мы прошли пешком семь километров, потому что машинам было запрещено ездить. На границе нас встретили сотрудники МЧС, и дальше было намного проще.
Мужчина поблагодарил Владимира Путина и сотрудников МЧС за помощь и за то, что их «вытащили из того кошмара». О себе Мухаммад рассказал, что учился в Петербурге на врача-офтальмолога.
Семья из шести человек отправилась к своим родственникам, где и планирует жить.