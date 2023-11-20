09:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Забеременела до свадьбы: в Татарстане отец скинул дочь в реку, не выдержав позора
В Татарстане скинувшего дочь в реку мужчину приговорили к 7 годам колонии.
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В Татарстане 47-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве собственной 17-летней дочери. Резонансная история потрясла республику весной текущего года.
В апреле стало известно о пропаже старшеклассницы. В ориентировках полиции и волонтеров сообщалось, что девушка около полудня 27 апреля вышла из здания школы в Уруссу и пропала. Ее искали всем поселком, рассматривались самые разные версии. В результате худшие опасения подтвердились — тело школьницы было найдено в реке Ик.
Следователи быстро поняли, что это не несчастный случай — к кончине кто-то причастен. Затем они вышли и на след подозреваемого, им оказался отец школьницы.
Как было установлено в суде, 27 апреля у себя дома, мужчина услышал, что 17-летняя дочь разговаривает по телефону на интимные темы. Это привело его в ярость, он устроил скандал, а затем в гневе столкнул девушку с лестницы. Школьница сильно ударилась головой и потеряла сознание. Отец решил, что дочь умерла и, чтобы замести следы преступления, скинул ее в реку. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что она скончалась в результате утопления.
Во время следствия отец девушки хладнокровно показывал следователям, как расправился с дочерью.
Как рассказал «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, школьница довольно долго встречалась в поселке с одним парнем. Пара не особо скрывала свои отношения, в результате 17-летняя девушка забеременела. Ее избранник не отказался от будущего ребенка, они решили дождаться окончания школы и устроить свадьбу.
Для отца это стало страшным позором: мало того, что дочь забеременела до замужества, так еще и жених не из той диаспоры. По некоторым данным, именно это и стало причиной его гнева в тот злополучный день.
Суд приговорил 47-летнего мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.