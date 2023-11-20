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09:59 (мск), источник: МК.RU Крым

На Крым обрушился сильнейший ураган за 10 лет: фото последствий

Стихия принесла на полуостров разрушения и отключения энерго- и водоснабжения.

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19 ноября на Крым обрушился сильнейший за последние десять лет ураган.

В разных частях полуострова наблюдались отключения энерго- и водоснабжения, на ЮБК сошли сели, а улицы крымских городов оказались под водой.

Скорость ветра во время урагана составляла до 35 метров в секунду.

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 На Крым обрушился сильнейший ураган за 10 лет: фото последствий
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