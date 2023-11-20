09:50 (мск), источник: ЕАН
Пропавшую девочку нашли мертвой в Свердловской области
В Артемовском Свердловской области нашли мертвой пропавшую 8-летнюю девочку. Она провалилась под лед и утонула.
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Как сообщает пресс-служба горадминистрации на своей странице во «ВКонтакте», сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию накануне, 19 ноября, около 18:30. Около 19:50 тело девочки обнаружили в реке Бобровка в 20 метрах от дома № 2 по ул. 1 Набережная. В 22:22 его удалось извлечь из воды.
В администрации призывают родителей не оставлять без присмотра детей, рассказывать им об опасности тонкого льда и недопустимости игр на льду.