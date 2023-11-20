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09:51 (мск), источник: © РИА Новости

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России по уголовной статье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинскую певицу Джамалу — Сусану Джамаладинову — объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД.

«Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье», — сообщается в карточке.

Уголовная статья, по которой артистку привлекают к ответственности, не уточняется.

Джамала родилась в 1983 году в Киргизии. В детстве переехала в село Малореченское под Алуштой.

В 2016 году представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, где заняла первое место с песней о депортации крымских татар. Многие отметили, что эта композиция нарушает правила Евровидения, так как содержит политический подтекст.

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