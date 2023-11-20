10:10 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самаре водитель иномарки сбил 4‑летнего ребенка
Автомобиль двигался задним ходом по дворовому проезду на 5-й просеке.
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«Киа Рио», которой управлял 56-летний мужчина, днем 19 ноября 2023 года двигалась по дворовому проезду в дома № 110д на 5-й просеке задним ходом в нарушение ПДД.
В это время по проезду шел 4-летний ребенок, который был на прогулке с родителями. Он попал под колеса автомобиля.
Медики назначили маленькому пешеходу амбулаторное лечение. Информация о случившемся передана в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.