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10:10 (мск), источник: CityTraffic.ru

В Самаре водитель иномарки сбил 4‑летнего ребенка

Автомобиль двигался задним ходом по дворовому проезду на 5-й просеке.

«Киа Рио», которой управлял 56-летний мужчина, днем 19 ноября 2023 года двигалась по дворовому проезду в дома № 110д на 5-й просеке задним ходом в нарушение ПДД.

В это время по проезду шел 4-летний ребенок, который был на прогулке с родителями. Он попал под колеса автомобиля.

Медики назначили маленькому пешеходу амбулаторное лечение. Информация о случившемся передана в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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