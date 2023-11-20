Самарская областная больница им. Середавина осталась без дезинфицирующих средств

Учреждение здравоохранение получило предписание не заключать контракт на поставку дезинфицирующих средств. Об этом сообщает контрольный орган.
Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба на действия указанной больницы. Представители управления проверили информацию и установили, что учреждение провело торги на поставку дезинфицирующих средств. Аукцион выиграло ООО «Медицинская компания Маримед».
Как выяснило контрольное ведомство, в заявке компании содержались недостоверные сведения (гигиеническая характеристика) относительно дезинфицирующего средства «Интерсайт». В связи с этим Самарское УФАС предписало заказчику назначить новую дату рассмотрения заявок на участие в торгах.
Ранее департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары был признан виновным в нарушении закона о контрактной системе. Нарушение касалось создания и трансляции аудиороликов на радиоканалах для субъектов малого и среднего бизнеса.
Георгий Портнов.