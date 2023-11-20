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10:13 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Актюбинец призывал совершать теракты и грабить неверующих

В Актобе прошёл суд над актюбинцем, который пропагандировал терроризм в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету «Диапазон».

Сообщается, что 41-летний житель Актобе отправлял сообщения с преступными призывами — отбирать имущество у неверующих в бога, не придерживаться традиционного религиозного мазхаба «Абу ханифа» и отрицать светское государство.

Эксперты заключили, что в высказываниях актюбинца есть призывы к насильственным действиям в отношении представителей других религий и религиозных течений. В отношении него завели уголовное дело сразу по нескольким статьям — «разжигание религиозной розни» и «пропаганда терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей».

В суде мужчина свою вину полностью признал. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание актюбинец будет в учреждении УИС максимальной безопасности.

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