Актюбинец призывал совершать теракты и грабить неверующих

Сообщается, что 41-летний житель Актобе отправлял сообщения с преступными призывами — отбирать имущество у неверующих в бога, не придерживаться традиционного религиозного мазхаба «Абу ханифа» и отрицать светское государство.
Эксперты заключили, что в высказываниях актюбинца есть призывы к насильственным действиям в отношении представителей других религий и религиозных течений. В отношении него завели уголовное дело сразу по нескольким статьям — «разжигание религиозной розни» и «пропаганда терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей».
В суде мужчина свою вину полностью признал. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание актюбинец будет в учреждении УИС максимальной безопасности.