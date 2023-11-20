10:30 (мск), источник: Om1.ru
Из-за урагана 40 тысяч человек в Новосибирской области остались без света
Под отключение попало около 14 тысяч жилых домов.
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Ураган 19 ноября стал причиной массового отключения света в Новосибирской области. В 137 населённых пунктах Бердска и 16 районов региона нарушилось электроснабжение, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.
«Под отключение попало около 14 тысяч жилых домов с населением около 40 тысяч человек и 79 социально-значимых объектов. На территории шести районов области произошло повреждение кровель 11 зданий. Зафиксированы в двух районах случаи падения деревьев. Временно прекращено автобусное сообщение с десятью населенными пунктами», — прокомментировал Лебедев.
Ранее замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов сообщил что ураганный ветер снес крышу «Малышевской СОШ» в Сузунском районе.