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10:38 (мск), источник: Время

Работу трамвая № 11 планируют восстановить в ближайшее время

Ее приостановили в связи с техническими проблемами.

Источник: Время

Работа трамвайного маршрута № 11 «площадь Благовещенская — Черный пруд» в Нижнем Новгороде приостановлена в связи с техническими проблемами 20 ноября, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в соцсетях.

«Восстановление планируется в ближайшее время», — рассказала старшая смены.

Ранее сообщалось, что около 500 пассажиров перевезли троллейбусы № 8 за первый день работы маршрута.

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