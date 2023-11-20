10:38 (мск), источник: Время
Работу трамвая № 11 планируют восстановить в ближайшее время
Ее приостановили в связи с техническими проблемами.
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Работа трамвайного маршрута № 11 «площадь Благовещенская — Черный пруд» в Нижнем Новгороде приостановлена в связи с техническими проблемами 20 ноября, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в соцсетях.
«Восстановление планируется в ближайшее время», — рассказала старшая смены.
Ранее сообщалось, что около 500 пассажиров перевезли троллейбусы № 8 за первый день работы маршрута.