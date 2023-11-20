10:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Могло и голову проломить: в Приморье крышу авто разнес строительный мусор
Строительный мусор проломил крышу автомобиля во Владивостоке.
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Люди обнаружили большую дыру в крыше автомобиля на одной из парковок придомовой территории во Владивостоке. О реакции местных жителей сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В районе Тухачевского, 30 строят новый ЖК «Лайм». По информации новых медиа, у жителей есть замечания к соблюдению правил безопасности на объекте.
В сети «гуляет» видео, на котором заметна пробоина в крыше, а также сквозное отверстие в лобовом стекле, вероятно, из-за упавшей с небольшой высоты — по всей видимости — панели.
Комментаторы отметили, что такой случай происходит якобы далеко не в первый раз. Однако сейчас строительный мусор может задеть уже обычного прохожего.
«Могло и голову проломить»;
«Стройка напротив подъезда… Не соблюдается техника безопасности на стройке! Все летит перед подъездом!»;
«Был бы ветер — прилетело бы в подъезд… слава Богу, не было людей в тот момент!».
Во сколько обойдется ремонт машины — тот еще вопрос. Более того, жильцы близлежащих пояснили, что парковка разлинована и находится на частной территории. Один из пользователей в соцсети подчеркнул: «не мы пришли под стройку, а она — в наш двор».
Корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» обратился в пресс-службу прокуратуры, чтобы получить информацию о соблюдении мер безопасности компанией-застройщиком.
Как оказалось, со стройплощадки 23-этажного строящегося ЖК действительно упал щит опалубки. Он пробил крышу и лобовое стекло Subaru XV, а также задел стоящую рядом Toyota C-HR. Вместе с тем, ранее прокуратура Первореченского района уже провела проверку, по результатам которой выявила нарушения техники безопасности при строительстве объекта — среди них, например, отсутствие ограждающих сеток.
«В ноябре 2023 года прокурор района внес представление об устранении нарушений руководителю компании-застройщика, а также вынес в отношении организации постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий)», — пояснили «КП — Владивосток» в пресс-службе прокуратуры.