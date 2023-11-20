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11:27 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Пожар на маслобойне тушат в Белоярском городском округе

Огонь охватил площадь в 750 квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС России

В Свердловской области утром 20 ноября спасатели локализовали пожар в поселке Совхозный Белоярского городского округа, где загорелся цех маслобойни. По данным МЧС, огонь охватил 750 квадратных метров.

«На месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

О пострадавших не сообщается.

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