11:27 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Пожар на маслобойне тушат в Белоярском городском округе
Огонь охватил площадь в 750 квадратных метров.
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В Свердловской области утром 20 ноября спасатели локализовали пожар в поселке Совхозный Белоярского городского округа, где загорелся цех маслобойни. По данным МЧС, огонь охватил 750 квадратных метров.
«На месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
О пострадавших не сообщается.