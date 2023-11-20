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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области инспекторы за три дня задержали 43 пьяных водителя

В регионе прошли масштабные дорожные рейды.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные дорожные рейды. В выходные дни правоохранители задержали 43 пьяных водителя.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, масштабные рейды проходят в регионе на постоянной основе. Только за прошедшие выходные полицейские привлекли к ответственности водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также автолюбителей без водительских удостоверений.

Кроме того, под пристальным вниманием инспекторов оказались и автомобили с незаконной тонировкой. За подобное нарушение оштрафовали 181 водителя. Масштабные рейды будут продолжены.

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