11:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Новороссийском частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком
Под Новороссийском водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Под Новороссийском частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком. Авария произошла утром 20 ноября на трассе М-4 «Дон».
«Водитель спецгрузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
После столкновения на дороге разлилось топливо и рассыпались бытовые отходы. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.
«Проводятся работы по очистке дороги. Во избежание заторовых ситуаций на этом участке трассы госавтоинспекторы регулируют дорожное движение», — уточнили в региональном управлении МВД.