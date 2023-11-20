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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новороссийском частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком

Под Новороссийском водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся.

Источник: Комсомольская правда

Под Новороссийском частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком. Авария произошла утром 20 ноября на трассе М-4 «Дон».

«Водитель спецгрузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После столкновения на дороге разлилось топливо и рассыпались бытовые отходы. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

«Проводятся работы по очистке дороги. Во избежание заторовых ситуаций на этом участке трассы госавтоинспекторы регулируют дорожное движение», — уточнили в региональном управлении МВД.

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