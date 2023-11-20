«Кто-то обязательно что-то видел»: Закиева высказалась об убийстве 7-летней девочки в Экибастузе

Пост Динара Закиева опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По ее словам, в этом году в насильственной смертью в стране погибло 25 детей, 6 из которых — от рук близких им людей.
«Сегодня (пост был опубликован 19 ноября 2023 года — прим. ред.) нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т. д.», — подчеркнула омбудсмен.
Она отметила, что не допустить такие последствия можно, проявляя участие.
«Если Вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера “111” или “102”. Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь», — призвала она.
Во-вторых, по ее словам, очень важны законодательные изменения, которые по поручению президента предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей.
«Об изменениях я писала ранее. Одной из важнейших поправок, которую подержали, является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей. Ведь обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия. Исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей, инфраструктура помощи семьям, профилактика и т. д. 109 поправок на данный момент», — сообщила Динара Закиева.
Также была создана Социальная лаборатория для выработки дальнейших решений совместно со всеми НПО.
«В-третьих, нужны кадры. Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тыс. детей. Необходимо — 1 сотрудник на 5 тыс. детского населения. Решением этого вопроса мы занимаемся с МП (Минпросвещения — прим. ред.). Большой поддержкой является внимание, которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей. Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается», — добавила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане.
Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей — волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет «Казавиаспаса».
Однако вчера стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.
Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом убийство:
- двух или более лиц;
- лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
- лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
- женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- совершенное с особой жестокостью;
- совершенное способом, опасным для жизни других людей;
- совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений;
- совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
- по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
- совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
- совершенное неоднократно;
- заведомо несовершеннолетнего лица;
- совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков,
— наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.