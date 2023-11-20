13:28 (мск), источник: МК.RU Крым
В Советском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП
Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Советском районе.
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Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РК.
Накануне, 19 ноября, у села Николаевка Советского района столкнулись два автомобиля. Оба водителя и два пассажира погибли. Известно, что автомобиль «Лада калина» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104.