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13:28 (мск), источник: МК.RU Крым

В Советском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Советском районе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РК.

Накануне, 19 ноября, у села Николаевка Советского района столкнулись два автомобиля. Оба водителя и два пассажира погибли. Известно, что автомобиль «Лада калина» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104.

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