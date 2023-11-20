В Турции затонул сухогруз с 12 членами экипажа

«Судно Kafkametler, которое направлялось в Измир, затонуло, ударившись об волнорез», — сказал министр на брифинге.
О гибели одного из 12 членов экипажа сообщило Главное управление по морским делам минтранса Турции. Уточняется, что тело было обнаружено на пляже в городе Эрегли.
Днем ранее сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель у берегов Черного моря в турецкой провинции Зонгулдак, после чего судно из-за сильных волн разломилось на две части.
Экипаж из 13 человек был эвакуирован с корабля силами управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), береговой охраны и пожарных команд. Тогда же еще одно судно под флагом Панамы село на мель у берегов в том же районе. Командование береговой охраны и пожарная команда эвакуировали персонал корабля.