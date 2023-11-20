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11:34 (мск), источник: Ведомости

В Турции затонул сухогруз с 12 членами экипажа

Сухогруз Kafkametler под флагом Турции затонул после шторма в провинции Зонгулдак, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Один моряк погиб, еще 11 членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет издание Milliyet.

Источник: AP 2023

«Судно Kafkametler, которое направлялось в Измир, затонуло, ударившись об волнорез», — сказал министр на брифинге.

О гибели одного из 12 членов экипажа сообщило Главное управление по морским делам минтранса Турции. Уточняется, что тело было обнаружено на пляже в городе Эрегли.

Днем ранее сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель у берегов Черного моря в турецкой провинции Зонгулдак, после чего судно из-за сильных волн разломилось на две части.

Экипаж из 13 человек был эвакуирован с корабля силами управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), береговой охраны и пожарных команд. Тогда же еще одно судно под флагом Панамы село на мель у берегов в том же районе. Командование береговой охраны и пожарная команда эвакуировали персонал корабля.

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