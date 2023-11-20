11:53 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Автомобилисты устроили разборки со стрельбой на улице Фрунзе в Новосибирске
В Новосибирске произошла очередная потасовка с перестрелкой.
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Несколько автомобилистов повздорили на улице Фрунзе и решили выяснить отношения с помощью оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
К счастью, никто из участников конфликта серьезно не пострадал. В больницу за помощью обратился только один из участников конфликта — 21-летний парень. У него было повреждено лицо. Также в ходе перестрелки было повреждено стекло дверцы одной из машин.
Правда, главный хулиган с места происшествия скрылся. Позже его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Нарушителем порядка оказался 38-летний ранее не судимый житель Октябрьского района Новосибирска.
Хотя оружием он владел на законных основания, пистолет у мужчины был изъят. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы..
Стоит отметить, что жители Новосибирска и в конце октября уже жаловались на стрельбу на улице Фрунзе. В прошлый раз вооруженные разборки были связаны в торговлей наркотиками.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новосибирском 17-летнего парня осудят за стрельбу по детям из пневмата.