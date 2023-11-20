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11:55 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирской области простились с мобилизованным Владимиром Комлевым

29-летний боец погиб в зоне СВО 4 ноября.

В городе Купино Новосибирской области в понедельник, 20 ноября простились с погибшим в зонее СВО Владимиром Комлевым. Об этом сообщает паблик администрации Купинского района в ВК.

Владимир Владимирович Комлев родился 23 апреля 1994 года. Учился в купинской школе № 80. Сразу после окончания школы прошёл срочную службу в армии, а затем подписал контракт с Минобороны РФ и служил в Алейске в Алтайском крае. После истечения контракта был призван в войска в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года..

«4 ноября 2023 года при исполнении служебного долга Владимир погиб», — говорится в сообщении районной администрации.

Ранее BFM-Новосибирск о том, что прапорщик Сергей Князев из Новосибирска погиб в зоне СВО.

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