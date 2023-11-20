11:46 (мск), источник: АиФ Кубань
Судовладелец заплатил почти 3 млн рублей за разлив мазута в Черное море
При бункеровке судна в Новороссийске в море вылилось 180 кг мазута.
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При бункеровке судна в морском порту Новороссийска в воду вылилось 180 кг мазута, сообщила в своем-телеграм канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
На месте инцидента специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели обследование. Выяснилось, что в воду произошел разлив нефтепродуктов. Сумма ущерба составила 2,85 млн рублей.
Судовладелец добровольно согласился компенсировать причиненный вред. В течение суток он выплатил сумму в полном объеме.
Ранее в порту Новороссийска разлилась нефть из-за гидроудара. Выяснилось, что возле причалов «кружат катера и буксиры с бонами». Позже вице-мэр отметил, что произошел незначительный прорыв. В итоге розлив нефтепродуктов в море удалось быстро устранить. Из-за случившегося ЧС в Новороссийске не ввели.